У стильному пальті молочного відтінку: Кеті Перрі в об'єктиві папараці в Нью-Йорку

Буквально кілька днів тому голлівудська зірка та посол Доброї волі дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ, Орландо Блум побував в Україні. Зірка фільму "Пірати Карибського моря" та серіалу "Карнівал Роу" зустрівся з президентом Зеленським та маленькими українцями.

Але поки актор займався діяльністю в Європі, його кохана – акторка Кеті Перрі – потрапила під приціл папараці. Співачку помітили у Нью-Йорку.

На Кеті було елегантне пальто на запах молочного відтінку, яке вона поєднала з сумкою хобо від The Row та мюлями від By Far із пряжкою.

Завершили образ зірки сонцезахисні окуляри та легкий макіяж. Сукню під пальто Кеті не вдалося роздивитися.

Кеті Перрі / Фото: Getty Images

