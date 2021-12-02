У стильному пальті та з кольє у вигляді змії: Наталія Водянова на світському заході у Парижі

У стильному пальті та з кольє у вигляді змії: Наталія Водянова на світському заході у Парижі

39-річна модель продемонструвала чудове почуття стилю.

Наталя Водянова відвідала відкриття нового готелю Bvlgari у Парижі, святкування якого відбулося у ресторані Il Ristorante – Niko Romito. Для цієї події вона обрала стильний аутфіт.

Модель одягла пальто темно-синього кольору із поясом, яке доповнила оксамитовими рукавичками. Пальто мало високий розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги. Взута вона була у чорні чоботи-панчохи.

Наталія Водянова / Getty Images

Шию Наталя прикрасила розкішним кольє з діамантами у вигляді змії. На руці зверху рукавички у неї красувався такий самий браслет у вигляді змії.

Водянова зібрала волосся у високий хвіст і зробила макіяж із коричневими тінями та чорними стрілками. В руках вона тримала чорний клатч.

Захід також відвідали Карла Бруні і Тіна Кунакі.

Тіна Кунакі / Getty Images

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