У стильному пітоновому костюмі: британська телезірка похизувалася спокусливим бюстом і тонкою талією

Глоя Феррі одягла на вечірку вбрання з анімалістичним принтом.
Британська телезірка Глоя Феррі продемонструвала фоловерам в Instagram свій стильний аутфіт, у якому вона зібралася на вечірку.
Вона одягла вбрання з пітоновим принтом, яке складалося з широких прямих штанів штанів і кроптопа з галтером.
У цьому луку Феррі похизувалася пишним спокусливим бюстом і тонкою талією.
Телезірка зробила акуратне укладання і макіяж із пишними нарощеними віями. Лук Глоя завершила чорними босоніжками і чорною сумкою Louis Vuitton.
Нагадаємо, Глоя Феррі зробила селфі у чорних лосинах і чорному кроптопі з відвертим декольте.
Читайте також:
- Ефектна білявка: американська зірка реаліті у рожевому бікіні позувала на гідроциклі
- У сукні з прозорим верхом і без бюстгальтера: британська телезірка продемонструвала сексуальну обновку
- У смарагдовому купальнику з камінням: британська телезірка похизувалася спокусливими сідницями