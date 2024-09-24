У стильному пітоновому костюмі: британська телезірка похизувалася спокусливим бюстом і тонкою талією

Глоя Феррі одягла на вечірку вбрання з анімалістичним принтом.

Британська телезірка Глоя Феррі продемонструвала фоловерам в Instagram свій стильний аутфіт, у якому вона зібралася на вечірку.

Вона одягла вбрання з пітоновим принтом, яке складалося з широких прямих штанів штанів і кроптопа з галтером.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

У цьому луку Феррі похизувалася пишним спокусливим бюстом і тонкою талією.

Телезірка зробила акуратне укладання і макіяж із пишними нарощеними віями. Лук Глоя завершила чорними босоніжками і чорною сумкою Louis Vuitton.

Нагадаємо, Глоя Феррі зробила селфі у чорних лосинах і чорному кроптопі з відвертим декольте.

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