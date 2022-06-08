У стильному штанному костюмі: Різ Візерспун, яка підтримує Україну, відвідала прем'єру фільму

У вівторок Різ Візерспун відвідала фотокол фільму "Там, де раки співають", продюсеркою якого вона стала. Захід відбувся у Західному Голлівуді.

На екрани фільм режисера Олівії Ньюман має вийти наступного місяця. У центрі сюжету — Кіа, розумна, ніжна дівчинка, яка любить природу, яка виросла у віддаленій болотистій місцевості неподалік маленького містечка в Північній Кароліні. З жорстоким, батьком, що страждає на алкогольну залежність, зляканою матір'ю та братами і сестрами, які не хочуть залишатися вдома, Кія переживає надзвичайно важке дитинство і зрештою залишається одна. У міру дорослішання інстинктивно обережна Кіа заводить нові знайомства, і історія розповідає про те, як вона зближується з Мейбл і Скоком, доброю літньою парою, своїм товаришем Тейтом Вокером та міським серцеїдом Чейзом Ендрюсом.

Різ Візерспун / Фото: Getty Images

На фотокол Різ приїхала штанному костюмі блідо-лілового кольору, підібравши до нього білу сорочку та білі туфлі-човники на підборах. Доповнивши гарний образ декількома сережками, тонким ланцюжком на шиї та золотими сережками-кільцями у вухах та легким денним макіяжем на обличчі.

Нагадаємо, ще в березні голлівудська акторка опублікувала у своєму Instagram пост із закликом підтримувати Україну та український народ у цей важкий для нас час, коли Росія напала на Україну і на наших землях триває війна. Зірка залишила посилання на організації, які допомагають українським сім'ям. Усі охочі можуть пожертвувати гроші.

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