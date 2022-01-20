У стильному сірому ансамблі: французька модель Тіна Кунакі відвідала фешншоу

Цього разу модель не брала участі у показі.

19 січня у Парижі, у межах Тижня моди, відбувся показ бренду Ami. Однією з гостей фешншоу стала французька модель та дружина Венсана Касселя – 24-річна Тіна Кунакі. Дівчина прийшла на захід у сірому ансамблі, який складався з довгого плаща на ґудзиках та штанів-кльош, декорованих ґудзиками.

Образ доповнили біла сорочка, туфлі на підборах та яскравий макіяж. Волосся модель розпустила та зібрала ззаду.

Тіна Кунакі / Getty Images

Показ Ami був дуже незвичайним, адже дизайнер Александр Матіуссі вирішив показати не лише чоловічі речі, а й жіночі. Стиль усіх вбрань був досить еклектичним, а натхненням для колекції Матіуссі черпав у міських мешканці, які пересуваються на метро. Саме тому показ проводився у павільйоні, стилізованому під станцію метро.

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