У стильному сірому ансамблі: французька модель Тіна Кунакі відвідала фешншоу

Цього разу модель не брала участі у показі.
19 січня у Парижі, у межах Тижня моди, відбувся показ бренду Ami. Однією з гостей фешншоу стала французька модель та дружина Венсана Касселя – 24-річна Тіна Кунакі. Дівчина прийшла на захід у сірому ансамблі, який складався з довгого плаща на ґудзиках та штанів-кльош, декорованих ґудзиками.
Образ доповнили біла сорочка, туфлі на підборах та яскравий макіяж. Волосся модель розпустила та зібрала ззаду.
Показ Ami був дуже незвичайним, адже дизайнер Александр Матіуссі вирішив показати не лише чоловічі речі, а й жіночі. Стиль усіх вбрань був досить еклектичним, а натхненням для колекції Матіуссі черпав у міських мешканці, які пересуваються на метро. Саме тому показ проводився у павільйоні, стилізованому під станцію метро.
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