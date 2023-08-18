У стильному смугастому костюмі та кроптопі: Крісті Пономар відвідала прем'єру фільму "Синій жук"

Українська модель Крісті Пономар, яка прославилася на весь світ своєю співпрацею з відомими модними брендами, відвідала захід у Києві. Зірка з'явилася на прем'єрі супергеройського екшену "Синій жук", що відбулася у кінотеатрі "Планета Кіно", у ТРЦ Blockbuster.

На Крісті було лаконічне вбрання, в якому вона поєднала смугастий костюм із довгою спідницею та коричневий кроптоп із рукавами.

У спідниці дівчини був високий розріз, що відкривав ногу, а вбрання вона доповнила сумкою та лоферами від Gucci та білими шкарпетками з рюшами.

Крісті Пономар та Антон Рубенко

Також Крісті зробила легке "недбале" укладання та макіяж у теплій гамі.

Крісті Пономар та Антон Рубенко

Що стосується фільму, то він розповість про випускника коледжу Хайме Рейєса, який повертається до рідного дому, сповнений надій на майбутнє. Однак дім тепер – зовсім не те місце, яким він його пам‘ятає. Поки хлопець шукає своє призначення, доля втручається. Хайме несподівано стає власником Скарабея – стародавньої реліквії інопланетних біотехнологій. Скарабей обирає його своїм симбіотичним господарем та обдаровує неймовірним обладунком. Тепер Хайме, одягнений в обладунок, має надзвичайні та непередбачувані здібності, що назавжди змінюють його життя. Хайме стає супергероєм – Синім Жуком.

Фільм уже йде у кінотеатрах України.

До речі, смужка – тренд майбутньої осені. За словами дизайнера Андре Тана, костюм у смужку стане центральним предметом стильного гардеробу в новому сезоні.

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