У стильному тренчі і з букетом блакитних тюльпанів: переможниця "Холостяка-11" поділилася гарними світлинами

Анна Богдан у весняному образі влаштувала собі фотосесію у столиці.

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан показала в Instagram знімки з нової весняної фотосесії, зробленої на вулицях Києва.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

"Трішки яскравих фарб у стрічку", - підписала допис дівчина.

Перед об'єктивом фотокамери Анна постала у чорній мінісукні і стильному бежевому тренчі, який поясом зав'язала на талії.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Богдан зробила гарне укладання з прикореневим об'ємом, макіяж смокі айс і прикрасила вуха сережками-цвяшками. У руках вона тримала великий букет блакитних тюльпанів.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Нагадаємо, раніше Анна показала підпсиникам пікантне фото топлес.

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