У стильному вбранні і з квітами: Ірина Федишин показала, як її зустріли в аеропорту в Польщі

Співачка їздить з благодійними концертами Європою.

Ірина Федишин показала підписникам в Instagram, як її тепло зустріли в аеропорту в Польщі. Її зустріли обіймами і подарували великий букет червоних троянд.

Приїхав в аеропорт і Євген Хмара, з яким вони обійнялися. Всі разом вони вирушили до Чехії, де виступили з благодійним концертом. Усі зібрані кошти від продажу квитків підуть н адопомогу ЗСУ.

На відео Ірина постала у стильній червоно-чорній сукні з принтом. Свій образ вона доповнила укладанням з локонами і сонцезахисними окулярами.

Наприкінці відео команда артистки заспівала Гімн України.

"Тепла зустріч в аеропорту Катовіце (Польща), а дальше беремо курс у Чехію. Сьогодні всіх чекаємо з Євгеном Хмарою на благодійному концерті у Валеске Межиріччі.

P.S.: окрім того, ми вже починаємо скупляти за зібрані кошти з концертів все, що потрібно нашим захисникам. Зокрема 2 авто вже придбано , передали в аеропорту кошти і машини зразу поженуть в Україну. Далі буде більше…

Дякую усім, хто приходить на концерти і тим самим долучається до допомоги ЗСУ", - написала Федишин.

Нагадаємо, Ірина Федишин потрапила у скандал через оцінки Польщі на "Євробаченні". Професійне журі від України не поставило жодного балу Польщі. Обурені юзери захейтили суддів, зокрема, низку негативу отримала й Федишин. У відповідь, Ірина пояснила, що судді не мають права розголошувати своїх балів. Утім, вона показала, що поставила Польщі оцінку 10.

Читайте також: