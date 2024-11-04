У стильному вбранні та срібних босоніжках: Памела Андерсон з'явилася на червоній доріжці

Памела Андерсон здобула нову нагороду — акторці присудили премію "Мистецтво світла" на кінофестивалі GEMS у Regal South Beach у Флориді.
Премію вона отримала за свою нову роль у фільмі "Остання танцівниця", прем'єра якого запланована на грудень.
Памела з'явилася на заході у вбранні світло-сірого кольору. На ній було довге пальто на запах, яке вона носила у поєднанні зі светром та сукнею-сорочкою.
Її образ доповнили сріблясті босоніжки на підборах, проста зачіска та яскраво-червоний манікюр. Від макіяжу цього разу вона знову відмовилася, але такий новий стиль Памелі дуже личить.
Фільм з Андерсоном стане її великим поверненням у кіно, після паузи. Картина розповість історію жінки, яка після тридцяти років успішного виступання має спланувати своє майбутнє, оскільки шоу, в якому вона працювала, раптово закривається.
Нагадаємо, що цю картину Памела представила на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні. На червоній доріжці акторка з'явилася в гарному аутфіті — сукні-кейпі від бренду Elie Saab.
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