У стильному вбранні та срібних босоніжках: Памела Андерсон з'явилася на червоній доріжці

Памела Андерсон здобула нову нагороду — акторці присудили премію "Мистецтво світла" на кінофестивалі GEMS у Regal South Beach у Флориді.

Премію вона отримала за свою нову роль у фільмі "Остання танцівниця", прем'єра якого запланована на грудень.

Памела з'явилася на заході у вбранні світло-сірого кольору. На ній було довге пальто на запах, яке вона носила у поєднанні зі светром та сукнею-сорочкою.

Її образ доповнили сріблясті босоніжки на підборах, проста зачіска та яскраво-червоний манікюр. Від макіяжу цього разу вона знову відмовилася, але такий новий стиль Памелі дуже личить.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Фільм з Андерсоном стане її великим поверненням у кіно, після паузи. Картина розповість історію жінки, яка після тридцяти років успішного виступання має спланувати своє майбутнє, оскільки шоу, в якому вона працювала, раптово закривається.

Нагадаємо, що цю картину Памела представила на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні. На червоній доріжці акторка з'явилася в гарному аутфіті — сукні-кейпі від бренду Elie Saab.

Читайте також:

Красиві образи Памели Андерсон (18 фото)