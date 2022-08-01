У стильному вбранні від української дизайнерки: Оля Полякова виступила на благодійному вечорі у Чикаго

Співачка обрала для виступу вбрання від Anna Bublik.

Оля Полякова продовжує працювати на культурному фронті. Днями артистка виступила з концертом на благодійному галавечорі у місті Чикаго.

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

Організаторами заходу стали Ecentria, Ukraine Resistance Foundation та Ігор Голубчик на підтримку фонду Revived Soldiers Ukraine. Збір коштів проводився на медичну реабілітацію українських військових в Америці. За попередніми підрахунками вдалося зібрати понад 500 тисяч доларів.

"Сьогодні кожен робить, що може. Щаслива співати і допомагати", - написала Оля у дописі в Instagram.

На сцені Полякова продемонструвала стильний образ від української дизайнерки Anna Bublik. На ній був чорний комбінезон з пікантним декольте, широкими штанями та жовтим поясом-шлейфом.

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

Аутфіт зірка доповнила укладанням з локонами і макіяжем з акцентом на червоній помаді.

Нагадаємо, Полякова у білій сукні з синім принтом тайдай виступила на благодійному концерті на підтримку України у Тбілісі.

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