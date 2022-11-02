У стильному жакеті та без макіяжу: дочка Брюса Вілліса на прем'єрі фільму "Мій поліцейський"

Для заходу вона обрала лаконічне та зручне вбрання.

Середня дочка Брюса Вілліса та Демі Мур – Скаут – відвідала прем'єру фільму "Мій поліцейський", яка відбулася в Лос-Анджелесі.

У картині дівчина не знімалася, а побувала на показі як гість. Вдягла на захід Скаут чорні штани, блузку в ретро-стилі лимонного відтінку, а також подовжений жакет у клітку.

Доповнили образ Скаут чорні туфлі від Prada, невелика сумка та капелюх. Довге волосся вона розпустила і відмовилася від макіяжу.

Скаут Вілліс / Фото: Associated Press

Головну роль у фільмі зіграв співак й актор Гаррі Стайлс та зірка "Корони" Емма Корін. Картина заснована на однойменному романі Бетан Робертс, дія якого розгортається в Брайтоні 1950-х років, коли гомосексуальність засуджувалась і кримінально каралася.

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