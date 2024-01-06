У стильному жакеті та світлих штанах: Кейт Гадсон під прицілом папарацці у Нью-Йорку

Образ був дуже практичним, тому його варто взяти на замітку любителькам жакетів.

Акторка Кейт Гадсон, відома багатьом кіноманам за ромком 2003 року "Як позбутися хлопця за 10 днів", потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку. Зірку сфотографували, коли вона йшла вулицею до свого автомобіля, ймовірно, після одного із заходів.

На Кейт був стильний картатий подовжений жакет, який вона носила в поєднанні зі світлими штанями і бежевою кофтою. Також вона одягла об'ємну теплу шубу від Marni Panelled, яка була виконана у бежевому та коричневому кольорах.

Доповнила Гадсон образ великою квадратною сумкою від бренду Etro, яка мала невеликі дерев'яні ручки та малюнок. На очах у акторки були окуляри від Ray-Ban, а взула вона стильні та практичні ботильйони з блискавкою спереду, стійкими підборами та грубою підошвою. Пара була від бренду Michael Kors.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

А раніше Кейт відвідала ранкове щоденне телешоу Today на каналі NBC, щоб розповісти про свій майбутній альбом і недавні співи на закритому концерті в Колорадо. Для інтерв'ю акторка одягла одну з найтрендовіших речей минулого року — довгу джинсову спідницю.яку поєднала зі смугастою кофтою від бренду Gucci.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

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