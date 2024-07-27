У стильному жакеті та улюблених джинсах: Дженніфер Лопес під прицілом папараці

Навіть у такої відомої особи є одна річ, з якою вона просто не може розлучитися.

Американська суперзірка Дженніфер Лопес, яка зовсім нещодавно відсвяткувала свій 55-й день народження, потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку. Помітили Дженніфер, коли вона виходила з готелю в центрі міста і прямувала у супроводі охорони та помічників до своєї машини.

Вигляд того дня жінка мала стильний та простий. На Лопес знову були її улюблені широкі легкі джинси з ґудзиками від бренду Gucci, які вона поєднала з сірим жакетом і білою футболкою.

Також Дженніфер зібрала волосся у високий пучок, зробила макіяж, на очі одягла великі сонцезахисні окуляри від Bottega Veneta, а у вуха сережки-кільця від бренду Jennifer Fisher. Завершувала образ артистки сумка Birkin від бренду Hermes – це її улюблений аксесуар і таких сумок у неї ціла колекція.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Також зазначимо, що джинси від Gucci Лопес одягала вже неодноразово та поєднувала з різними аксесуарами, топами і взуттям. Якось у них вона навіть прийшла на баскетбольний матч із чоловіком Беном і прогулялася Нью-Йорком. Фасон дуже пасує жінці.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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