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У стійці на руках: Ізабель Гулар показала ідеальне тіло у бікіні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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244
Час на прочитання
1 хв
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У стійці на руках: Ізабель Гулар показала ідеальне тіло у бікіні

Ізабель Гулар / Фото: Instagram Ізабель Гулар

38-річна бразилійка дуже багато працює у спортзалі для того, щоб мати таку фігуру.

Періодично Ізабель Гулар хизується результатами і показує, як вміє стояти на руках, як майстерно керує власним тілом і, яку розкішну фігуру має.

Відпочиває Ізабель на Ібіці, в Іспанії. Дівчина ніжиться на яхті, позуючи в бікіні з різних ракурсів та публікує ці знімки у своєму блогу в Instagram.

Шанувальники у захваті від фігури Гулар та цих фотографій. Ось що вони пишуть: "Чудово. Бразильська богиня", "Щасливчик Кевін" (це бойфренд Гулар, футболіст, з яким вона заручена від 2018 року), "Розкішна", — пишуть їй фоловери.

(гортайте фото праворуч)

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Дата публікації
Перегляди
244
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