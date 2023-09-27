У стьобаній чорній сукні з декольте: акторка Енн Гетевей сяяла на червоній доріжці

Вона з'явилася на заході у Нью-Йорку.

Акторка Енн Гетевей продемонструвала цікавий образ у елегантній чорній сукні на тонких бретельках від Versace. Вбрання було довгим і простроченим чорними нитками у вигляді великих квітів.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Також сукня мала глибоке V-подібне декольте і досить пишну спідницю.

Образ акторка доповнила жакетом із декором з бісеру та каміння, який носила приспущеним із плечей, а також сумкою з короткою ручкою та чорними туфлями. Волосся Енн уклала на один бік, зробила лаконічний макіяж, а також завершила образ безліччю каблучок на руках та кількома лаконічними ланцюжками на шиї.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

У такому вбранні акторка прийшла на прем'єру вистави "Мертвець іде" у Нью-Йорку.

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