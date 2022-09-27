У стьобаній куртці і картатій спідниці: Мей Маск у стильному луку сходила на фешншоу

74-річна мати Ілона Маска – модель та бізнесвумен – побувала на показі Dior.

Мей Маск відвідала фешншоу Модного дому Christian Dior, який відбувся в межах Паризького тижня моди.

На показі вона постала в образі від Dior. На бізнесвумен була чорна стьобана куртка і чорно-біла картата спідниця міді.

Мей Маск / Фото: Getty Images

Вбрання Мей доповнила чорними чоботами на грубій підошві і зі шнурівкою і білою сумкою.

Мама Ілона Маска зробила стильне укладання, насичений макіяж із акцентом на червоній помаді і завершила аутфіт елегантними прикрасами.

Нагадаємо, нещодавно Мей вирішила приміряти зухвалий лук. Вона одягла комфортний різнокольоровий костюм, який складався із худі та штанів, і бежевий тренч.

Читайте також: