У стьобаній куртці та ботфортах до середини стегна: Ірина Шейк у стильному луку сходила на фешншоу

У стьобаній куртці та ботфортах до середини стегна: Ірина Шейк у стильному луку сходила на фешншоу

Модель пройшла вулицями Лондона у стильному образі від Burberry.

Ірина Шейк потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла на фешншоу бренду Matty Bovan, який відбувся в межах Лондонського тижня моди.

Манекенниця, як завжди, мала стильний вигляд. Вона з ніг до голови була одягнена у Burberry.

Ірина Шейк / Getty Images

Шейк одягла чорну стьобану куртку з підкладкою з фірмовим принтом британського бренду та шоколадну сукню міді з оборкою на поділі.

Вбрання вона поєднала з чорними ботфортами до середини стегна на стійких підборах і невеликою чорною сумочкою.

Волосся Ірина зібрала в гладкий пучок, на обличчя одягла стильні чорні окуляри, а вуха прикрасила золотими сережками.

До речі, у цій самій сукні та ботфортах модель також відвідала вечірку в Лондоні, яка була присвячена відкриттю Тижня моди. На цьому заході Ірина була ведучою.

Ірина Шейк / Getty Images

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