У стьобаному кроптопі та спідниці до підлоги: Вінні Гарлоу відвідала модну церемонію в Лондоні

Щорічно на церемонії нагороджуються дизайнери та компанії, які зробили найвидатніший внесок у індустрію моди.
У понеділок, 29 листопада, у Лондоні відбулася одна з головних модних подій року — церемонія Fashion Awards. Гості заходу цьогоріч намагалися максимально виділятися на тлі своїх колег і дивували не лише сукнями, а й іншими доволі незвичними вбраннями, як-от комплект манекенниці Вінні Гарлоу.
Дівчина позувала перед камерами у стьобаному кроптопі та максіспідниці бежево-оливкового кольору. Доповнювали цей лук об'ємні рукави, трикотажні рукавички та туфлі на високих підборах. Завершили образ моделі діамантові прикраси від ювелірного бренду Bvlgari, "мокре" укладання та насичений макіяж.
Також здивувала образом колега Вінні — французька модель Сінді Бруна. Дівчина обрала для заходу образ від бренду Richard Quinn, у якому також були стьобані елементи.
Читайте також: