У стьобаному кроптопі та спідниці до підлоги: Вінні Гарлоу відвідала модну церемонію в Лондоні

У стьобаному кроптопі та спідниці до підлоги: Вінні Гарлоу відвідала модну церемонію в Лондоні

Щорічно на церемонії нагороджуються дизайнери та компанії, які зробили найвидатніший внесок у індустрію моди.

У понеділок, 29 листопада, у Лондоні відбулася одна з головних модних подій року — церемонія Fashion Awards. Гості заходу цьогоріч намагалися максимально виділятися на тлі своїх колег і дивували не лише сукнями, а й іншими доволі незвичними вбраннями, як-от комплект манекенниці Вінні Гарлоу.

Вінні Гарлоу / Associated Press

Дівчина позувала перед камерами у стьобаному кроптопі та максіспідниці бежево-оливкового кольору. Доповнювали цей лук об'ємні рукави, трикотажні рукавички та туфлі на високих підборах. Завершили образ моделі діамантові прикраси від ювелірного бренду Bvlgari, "мокре" укладання та насичений макіяж.

Вінні Гарлоу / Associated Press

Також здивувала образом колега Вінні — французька модель Сінді Бруна. Дівчина обрала для заходу образ від бренду Richard Quinn, у якому також були стьобані елементи.

Сінді Бруна / Associated Press

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