У моторошному образі злої чаклунки: модель Тіна Кунакі прийшла на вечірку

Француженка продемонструвала свій цікавий костюм, який здивував її шанувальників.

Тіна Кунакі

Тіна Кунакі / © Associated Press

Минулі вихідні світові селебріті провели на веселих вечірках, присвячених Геловіну. Вони перевтілювалися у різних казкових та кіногероїв. Наприклад, дівчина Леонардо Ді Капріо — італійська модель Вітторія Черетті — стала мисливцем за привидами, бразильська томмодель Алессандра Амбросіо — дикою кішкою, а на модель і актрису Джулію Фокс взагалі обрушився шквал критики за її костюм.

Свій образ для вечірки Геловіна показала і 28-річна французька модель і колишня дружина актора Венсана Касселя — Тіна Кунакі. Вона вирішила перетворитися на злу чаклунку, героїню французького мультиплікаційного фільму 1998 року «Кіріку і чаклунка». Образ вийшов справді вражаючим.

Мультфільм «Кіріку і чаклунка» / © Instagram Тіни Кунакі

Мультфільм «Кіріку і чаклунка» / © Instagram Тіни Кунакі

Тіна Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Тіна Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Тіна одягла чорний топ, прикрасила його золотими аксесуарами, а також пов’язала навколо стегон синю хустку з принтом. Костюм модель доповнила чорною помадою, білими лінзами та екстравагантним головним убором — все, як у героїні мультфільму.

Чаклунка в мультфільмі / © Instagram Тіни Кунакі

Чаклунка в мультфільмі / © Instagram Тіни Кунакі

Тіна Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Тіна Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Частування на вечірки були також відповідні — шоколадки у вигляді жуків, торт із «хробаками», закуски з «пальцями» тощо.

Частування на вечірці Тіни Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Частування на вечірці Тіни Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Частування на вечірці Тіни Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Частування на вечірці Тіни Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Частування на вечірці Тіни Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Частування на вечірці Тіни Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Частування на вечірці Тіни Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Частування на вечірці Тіни Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Зазначимо, королевою Геловіна часто називають німецьку супермодель Гайді Клум. Вона вже понад 20 років організовує грандіозні вечірки на честь цього свята і вигадує собі просто неймовірні костюми — від палкої Джесіки Ребіт до жінки похилого віку з варикозом на ногах і черв’яка. На найцікавіші її костюми дивіться тут. Цього року вона з’явилася у реалістичному костюмі Медузи.

