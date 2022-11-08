У стразах та лакованих рукавичках: зірка "Доктора Гауса" Олівія Вайлд на світському заході

Акторка Олівія Вайлд відвідала галавечір LACMA Art + Film Gala, що проводився у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі. Для цієї події зірка серіалу "Доктор Гаус" одягла вбрання від бренду Gucci. Бренд цього року один із спонсорів, тому багато хто з гостей обрав саме його.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Сукню Олівії прикрашало глибоке декольте, вона була пряма, добре сиділа по фігурі, і також була прикрашена безліччю страз, які гарно виблискували від світла спалахів кінокамер. А ось подол сукні був нерівним.

Лук Олівія доповнила легким укладанням, макіяжем у колір сукні та високими червоними лакованими рукавичками.

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що також цей захід відвідали Гайді Клум, Кім Кардашян, Джоді Тернер-Сміт і Стелла Максвелл.

Читайте також: