Шоу-бізнес
29
1 хв

У стразах, пір’ї та діамантах: Нікі Гілтон повторила вечірній образ

42-річна сестра Періс Гілтон у гарному образі total black зібралася на івент.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Нікі Гілтон

Нікі Гілтон / © Getty Images

Нікі Гілтон-Ротшильд потрапила до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі. Світська левиця з’явилася на вулицях міста в образі, у якому ми її вже бачили.

Зірка була одягнена у сукню міді, прикрашену стразами, спідниця якої була прозорою і мала високий розріз. Лук вона доповнила об’ємною шубкою зі страусиним пір’ям.

Нікі Гілтон-Ротшильд / © Getty Images

Нікі Гілтон-Ротшильд / © Getty Images

Взута Нікі була у чорні сатинові мюлі з камінням і на шпильках, а в руці несла чорну сумочку з кристалами.

У неї була гарна зачіска з локонами і макіяж із рожевою помадою. Образ Гілтон завершила комплектом діамантових прикрас.

Нагадаємо, у цьому аутфіті Нікі Гілтон-Ротшильд з’являлася у жовтні цьогоріч у Нью-Йорку. Тільки тоді у неї були інша сумка й укладання.

