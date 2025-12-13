- Дата публікації
У стразах, пір’ї та діамантах: Нікі Гілтон повторила вечірній образ
42-річна сестра Періс Гілтон у гарному образі total black зібралася на івент.
Нікі Гілтон-Ротшильд потрапила до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі. Світська левиця з’явилася на вулицях міста в образі, у якому ми її вже бачили.
Зірка була одягнена у сукню міді, прикрашену стразами, спідниця якої була прозорою і мала високий розріз. Лук вона доповнила об’ємною шубкою зі страусиним пір’ям.
Взута Нікі була у чорні сатинові мюлі з камінням і на шпильках, а в руці несла чорну сумочку з кристалами.
У неї була гарна зачіска з локонами і макіяж із рожевою помадою. Образ Гілтон завершила комплектом діамантових прикрас.
Нагадаємо, у цьому аутфіті Нікі Гілтон-Ротшильд з’являлася у жовтні цьогоріч у Нью-Йорку. Тільки тоді у неї були інша сумка й укладання.