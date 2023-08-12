У стриманих кольорах та з сумкою Prada: найбільш високооплачувану модель у світі помітили в аеропорту

Зірку помітили в Маямі, коли вона самостійно везла свою валізу.
Бразильська супермодель Жизель Бундхен — одна з найвідоміших і найбільш високооплачуваних моделей у світі — вперше за тривалий час з'явилася на публіці. Зірку бренду білизни Victoria's Secret заскочили папараці в аеропорту Маямі.
Жизель була одягнена у вбрання стриманих відтінків – просту теплу трикотажну кофту та такого ж відтінку лосини. Також на ній були кеди та кепка.
У руці знаменитість тримала телефон, а також везла самостійно свій багаж. Можна помітити, що ручна поклажа у неї – це картата сумка від бренду Prada.
Ця поява Жизель на публіці – одна з небагатьох, після того, як стало відомо, що вона та її чоловік Том Бреді – гравець в американський футбол – розлучилися. Наразі спортсмен нібито зустрічається зі скандальною російською моделлю Іриною Шейк, яка має неоднозначну позицію щодо війни в Україні та оскандалилася опублікувавши фото з літерою Z.
Жизель нові стосунки колишнього з росіянкою не коментувала, але, схоже, вирішила повернутись до активної роботи. Супермодель знову співпрацює з Victoria's Secret і знялася у пікантному проморолику нової лінії бюстгальтерів.
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