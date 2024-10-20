У стриманій сукні і без макіяжу: Памела Андерсон на галавечорі у Лос-Анджелесі

57-річна зірка серіалу 90-х "Рятувальники Малібу" обрала лаконічне вбрання для свого виходу.

Памела Андерсон приєдналася до зіркових красунь, які відвідали галавечір Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі. Мета заходу – збір коштів на підтримку кіноекспозиційного музею, а також освітніх програм.

Акторка продемонструвала на червоній доріжці образ у стилі стриманої елегантності. На ній була чорна вільна сукня максі з курортної колекції The Row 2025 із відкритою лінією плечей і короткими рукавами.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Памела тримала у руці чорний шкіряний клатч-конверт. Від прикрас вона відмовилася.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Андерсон зібрала волосся у низький пучок і була без макіяжу на обличчі. Вона нанесла на губи прозорий блиск.

Нагадаємо, Памела Андерсон відвідала фешншоу бренду Giorgio Armani у шовковій блузці відтінку айворі, жакеті з вишивкою бісером та люрексом та оксамитових штанях.

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