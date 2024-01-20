У стрингах і без бюстгальтера: модель у спокусливому образі попила кави

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – виклала в Instagram нове фото.

На ньому красуня у пікантному луку п'є каву.

Арабелла Чі/Instagram

"Післяобідня кава", – підписала вона знімок.

На Арабеллі були білі стринги і біла розстебнута сорочка, яку вона зав'язала на талії. Під сорочкою не було бюстгальтера і це мало спокусливий вигляд. Свій аутфіт вона доповнила золотими прикрасами і молочним манікюром.

Нагадаємо, Арабелла Чі показала знімок, на якому постала у білому суцільному купальнику на тонких бретельках і з сексуальним декольте.

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