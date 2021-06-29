У стрингах і чоботях: Ірина Шейк позувала на пляжі

У стрингах і чоботях: Ірина Шейк позувала на пляжі

Ірина Шейк опублікувала для своїх підписників в Instagram кілька пляжних фотографій.

35-річна модель постала на пляжі в самих білих стрингах і топлес, а також взута в чоботи від бренду @tamaramellon. Це взуття було створене Шейк у співпраці з Тамарою Меллон, співзасновницею Jimmy Choo. На обох фотографіях, опублікованих Іриною, модель позує в декількох метрах від океану, стоячи біля дерев'яного стовпа.

Довге мокре волосся Шейк було розпущене, модель продемонструвала свою фігуру у всій красі. А кількома днями раніше колишня подруга Бредлі Купера позувала в канарково-жовтих плавках і босоніжках в тон на підборах, і також сяяла топлес перед камерою.

(гортайте фото праворуч)

На знімках папараці Ірина Шейк зазвичай більш одягнена. На прогулянки з 4-річною дочкою Леєю Шейк виходить у вбраннях, яке для неї підбирає стиліст.

Ірина Шейк / Getty Images

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