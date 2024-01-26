У стрингах зверху колгот і без бюстгальтера: американська акторка у дивному вигляді сходила до магазину

Американська акторка Фібі Прайс потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі, коли поверталася з магазину з поліетиленовим пакетом у руці. Вона мала досить дивний вигляд.

На Фібі був білий плащ на голе тіло, чорні колготи з плямою на стегні, зверху яких вона для чогось одягла білі стринги з бантиком. Підперезалась вона чорним шнурком, обрамленим золотим ланцюжком. Свій лук вона доповнила білою шапкою Adidas, чорними високими рукавичками з металевою фурнітурою і туфлями кольору металік.

Фібі Прайс / Фото: Getty Images

Прайс пркирасила шию чокером із написом Chanel, зробила укладання з локоанми, нафарбувала губи помадою кольору курної троянди і завершила лук гламурними окулярами у білій оправі.

Нагадаємо, одного разу Фібі Прайс з'явилася на вулицях міста у кроптопі з сіткою, крізь який було видно її пишні груди.

Читайте також: