У стріпах і фіолетовому міні з довжелезними рукавами: Doja Cat вразила епатажним аутфітом

Doja Cat / © Getty Images

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Doja Cat завітала на «Шоу Дженніфер Гадсон» (The Jennifer Hudson Show) у Бербанку, Каліфорнія. Для своєї появи зірка обрала яскравий і доволі епатажний образ.

На артистці була атласна мінісукня лавандового кольору, яка мала обтислий силует, високий комір і драпування на талії і стегнах. Вбрання підкреслило струнку фігуру співачки й оголило ноги. Особливістю сукні стали довгі рукави з розрізами, які спадали від аж до підлоги, нагадуючи шлейфи, і декоративні зав’язки збоку.

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Doja Cat / © Getty Images

Аутфіт Doja Cat доповнила яскраво-червоними лакованими стрілами на екстремально високих підборах і масивних платформах.

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Не менш оригінальною була зачіска артистки. Вона зібрала частину волосся у високий хвіст, а на маківці зробила кілька тонких пасом, які стирчали в різні боки, створюючи незвичайну композицію. Doja Cat зробила виразний макіяж із тонкими чорними стрілками, підкресленими бровами, рум’янами і яскраво-червоною помадою.

З прикрас на знаменитості були масивні блискучі сережки зі стразами і каблучки. А ще у неї був довгий гострий манікюр і червоний педикюр.

Нагадаємо, Doja Cat у «голій» сукні блиснула пишними грудьми на Met Gala.

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