У строгому вбранні з блакитним жабо: Ніколь Кідман сяяла на галавечорі в Беверлі-Гіллз

Ніколь Кідман була нагороджена на заході за лідерство.

Оскароносна зірка Ніколь Кідман з'явилася серед гостей на галавечорі під назвою "Жінки в індустрії розваг", яку проводило видання The Hollywood Reporter у Беверлі-Гіллз.

Відома акторка одягла з такої нагоди досить строге вбрання – чорний костюм з довгими рукавами від бренду Shushu/Tong із колекції прет-а-порте осінь-зима 2023.

Він мав блакитну вставку на грудях з невеликим жабо на кофті, а спідниця-олівець була простою і приталеною. Поєднала цей костюм Кідман з капроновими колготками, чорними туфлями та декількома прикрасами з діамантами. Волосся зірка уклала на один бік і зробила макіяж на обличчі.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Цей захід вона відвідала зі своєю молодшою донькою Фейт Маргарет, якій 28 грудня виповниться вже 14 років. Дівчинку виносила та народила для Кідман сурогатна мати.

Ніколь Кідман та її дочка Фейт Маргарет / Фото: Getty Images

На заході були також вагітна Дженніфер Лоуренс, Селена Гомес і Памела Андерсон.

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