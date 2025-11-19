- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 206
- Час на прочитання
- 1 хв
У строгому костюмі і замшевих туфлях: Кейт Вінслет обрала для свого виходу образ в улюбленому стилі
50-річна акторка у діловому образі з’явилася на заході.
У Лос-Анджелесі відбувся захід SAG-AFTRA Foundation Conversations — ретроспектива кар’єри Кейт Вінслет.
Акторка продемонструвала свій улюблений стиль одягу. На ній був строгий чорний костюм, який складався з вузьких штанів і подовженого двобортного жакета з атласними лацканами і підкоченими рукавами.
Аутфіт Вінслет доповнила атласною сорочкою кольору айворі і замшевими темно-бежевими туфлями Romy від Jimmy Choo на невисоких шпильках.
Кейт зібрала волосся у низький пучок, зробила ніжний макіяж, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, а руки- золотими каблучками.