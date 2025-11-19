ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
1 хв

У строгому костюмі і замшевих туфлях: Кейт Вінслет обрала для свого виходу образ в улюбленому стилі

50-річна акторка у діловому образі з’явилася на заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кейт Вінслет

Кейт Вінслет / © Getty Images

У Лос-Анджелесі відбувся захід SAG-AFTRA Foundation Conversations — ретроспектива кар’єри Кейт Вінслет.

Акторка продемонструвала свій улюблений стиль одягу. На ній був строгий чорний костюм, який складався з вузьких штанів і подовженого двобортного жакета з атласними лацканами і підкоченими рукавами.

Кейт Вінслет / © Getty Images

Кейт Вінслет / © Getty Images

Аутфіт Вінслет доповнила атласною сорочкою кольору айворі і замшевими темно-бежевими туфлями Romy від Jimmy Choo на невисоких шпильках.

Кейт зібрала волосся у низький пучок, зробила ніжний макіяж, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, а руки- золотими каблучками.

Дата публікації
Кількість переглядів
206
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie