У строгому костюмі і замшевих туфлях: Кейт Вінслет обрала для свого виходу образ в улюбленому стилі

Кейт Вінслет / © Getty Images

У Лос-Анджелесі відбувся захід SAG-AFTRA Foundation Conversations — ретроспектива кар’єри Кейт Вінслет.

Акторка продемонструвала свій улюблений стиль одягу. На ній був строгий чорний костюм, який складався з вузьких штанів і подовженого двобортного жакета з атласними лацканами і підкоченими рукавами.

Кейт Вінслет / © Getty Images

Аутфіт Вінслет доповнила атласною сорочкою кольору айворі і замшевими темно-бежевими туфлями Romy від Jimmy Choo на невисоких шпильках.

Кейт зібрала волосся у низький пучок, зробила ніжний макіяж, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, а руки- золотими каблучками.