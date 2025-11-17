ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
30
1 хв

У строгому смокінгу і з червоними нігтями: Александр Скарсгард знову викликав фурор

Манікюром на чоловічих руках уже нікого не здивувати, але 49-річний шведський актор зміг це зробити.

Юлія Каранковська
Александр Скарсгард

Александр Скарсгард / © Associated Press

Александр Скарсгард з’явився на червоній доріжці в Лос-Анджелесі вбраний як з голочки — в чорний костюм від бренду Saint Laurent. Вбрання актора включало двобортний піджак з шовковими лацканами, прямі класичні штани і білу сорочку з краваткою-метеликом.

Александр Скарсгард / © Associated Press

Александр Скарсгард / © Associated Press

Але головним акцентом в образі Александра став його манікюр червоного кольору. Це було незвичним рішенням і дуже сміливим. Схоже, що актор і його стиліст Гаррі Ламберт вирішили розмити гендерні кордони та показати, що кольорові нігті жодним чином не позначилися на мужності Александра.

Александр Скарсгард / © Associated Press

Александр Скарсгард / © Associated Press

Це була смілива і яскрава модна заява, яка знову додала акторові популярності, хоча змусила світ про нього говорити не вперше. Особливо багато галасу Скарсгард наробив, коли вийшов на червону доріжку Каннського кінофестивалю в оригінальних шкіряних ботфортах у стилі чобіт-рибалки. Це було вбрання, яке всі обговорювали тижнями, і воно теж було від Saint Laurent.

Александр Скарсгард у Каннах / © Associated Press

Александр Скарсгард у Каннах / © Associated Press

30
