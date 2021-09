У строкатій сукні та пальті-накидці: новий лук Сари Джесіки Паркер на зніманнях

56-річна акторка Сара Джесіка Паркер знову потрапила під приціл нью-йоркських фотографів.

Знаменитість зараз задіяна у зніманнях серіалу "And Just Like That ...", — це продовження серіалу "Секс і місто", де розповідається про життя трьох нью-йоркських подруг, яким трохи за 50.

Сара Джессіка Паркер грає одну з головних ролей, а також виступає продюсеркою серіалу. Стилісти проєкту підбирають для Сари не менше ефектні образи, ніж були у її героїні 20-річної давності.

Днями на знімальному майданчику Паркер з'явилася в квітчастій асиметричній сукні з рюшами на подолі і білому пальті-накидці зверху. Взута акторка була в бронзові блискучі босоніжки на платформі і підборах, а в руці тримала фіолетову сумку.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Перлове намисто і ще кілька прикрас доповнювали образ зірки на шиї. Також у неї було розпущене волосся, укладене кучерявим локонами і легкий макіяж на обличчі.

Ще днем раніше акторка потрапила в об'єктиви фотографів в картатому костюмі, що складався з широких шортів та об'ємної сорочки. Через плече у Сари висіла руда сумка кросбоді, а взута вона була в шкіряні мюлі на високих підборах.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

