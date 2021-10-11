У строкатій сукні та зі змією на шиї: Тіна Кунакі на вечірці в Мілані

У строкатій сукні та зі змією на шиї: Тіна Кунакі на вечірці в Мілані

Французька модель Тіна Кунакі прилетіла з Парижа, де відвідувала Тиждень моди до Мілана.

24-річна дружина Венсана Касселя була присутня днями на вечірці бренду Bulgari, де була урочисто відкрита мультимедійна інсталяція художника Рефіка Анадоли Serpenti Metamorphosis.

Дія відбувалася на площі Дуомо в Мілані, на заході були присутні чимало гостей, серед них була і Кунакі.

Тіна Кунакі / Getty Images

Тіна була в строкатій максісукні з вирізами з боків на талії, рукавами з розрізами і сріблястою торочкою на подолі. Аутфіт складався не тільки з максіспідниці, а й зі штанів, під які Тіна одягла нюдові гостроносі туфлі на підборах. У дівчини був червоний манікюр, на пальці виблискувала каблучка, у вухах були невеликі сережки-кільця, а на шиї було масивне кольє у вигляді змії. Кучеряве волосся Кунакі зібрала у високий хвіст і зробила гарний макіяж.

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