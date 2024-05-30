У строкатому бікіні: Емілі Ратаковскі засвітила пишні форми на пляжі в Монако

Усі зірки зараз зібралися у Монако, де відбулося Гран-прі "Формули-1". Цей етап завжди дуже популярний серед селебріті, і цього року на трибунах можна було помітити Гайді Клум із 20-річною донькою Лені, онука Грейс Келлі, Аню Тейлор-Джою та інших.

Фото із гонки 32-річна американська топмодель та інфлуенсерка Емілі Ратаковскі не показала, натомість опублікувала серію пляжних фото. На них вона позує на шезлонгу. Зірка одягнена в строкате бікіні, яке ефектно підкреслює її пишні форми, і чорну панамку, також на її шиї золоте кольє, а на пальцях – золоті каблучки.

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Судячи зі знімків, відпочиває моделей у компанії свого сина – трирічного Сільвестра.

Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі із сином сходили на весілля. Урочиста церемонія відбулася в Нью-Йорку, і у найвідповідальніший момент пішов дощ, але він не зіпсував настрою ні нареченому, ні гостям.

Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

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