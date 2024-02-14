У строкатому бікіні на камені: топмодель Алессандра Амбросіо похизувалася стрункою фігурою

42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — випустила свою колекцію купальників у колаборації з брендом PatBO. Рекламує її, звичайно ж, сама зірка.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Але приміряла строкате бікіні з абстрактним малюнком. Позувала вона на камені у морі. Свій пляжний образ дівчина доповнила тонкими браслетами та намистом.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо показувала фото з карнавалу у Бразилії, який цього року стартував 10 лютого. Вона позувала в ефектних костюмах з пір'ям, в екстравагантних головних уборах, мінісукнях, костюмах, розшитих камінням, а також з величезними крилами за спиною.

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