У строкатому бікіні та панамі: Гейлі Бібер позувала на пляжі

Модель Гейлі Бібер тепер співпрацює не лише із брендом Victoria's Secret.

У листопаді 2021 року стало відомо, що бренд взяв у штат красуню Бібер, хоча того ж року марка змінила концепцію та звільнила всіх "ангелів ", взявши на роботу дівчат, які прославилися не красою, а своїми вчинками та досягненнями. Чим таким прославилася Гейлі Бібер невідомо, але скандал вийшов знатний.

Гейлі Бібер / Getty Images

Тепер дівчину "придбав", як рекламне обличчя бренд пляжного одягу Tropic of C, ідейною засновницею якого є екс"ангел" Victoria's Secret Кендіс Свейнпоул. Сама модель нещодавно видалила всі фото та закрила свій Instagram. Але, на щастя, сторінка бренду працює. Саме там і опублікували рекламний кадр з Гейлі, на якому дівчина зображена сидячи на пляжі у строкатому бікіні та панамі. Не знаємо, як із досягненнями, а ось фігура у Бібера просто розкішна.

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