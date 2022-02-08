У строкатому костюмі та без макіяжу: Настя Каменських показала фото з відпустки

У строкатому костюмі та без макіяжу: Настя Каменських показала фото з відпустки

Співачка поділилася архівними знімками.

Настя Каменських опублікувала у своєму Instagram нові знімки з відпочинку, який вона провела у теплих краях.

Співачка NK позує у строкатому костюмі, що складається з сорочки, зав'язаної на вузол, та мінішортів. Образ Насті доповнюють браслети на руці, кілька підвісок на шиї та білий манікюр. Каменських зображена без макіяжу.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

"Відпустка давним давно закінчилася, а ось фотки з неї ще ні", — жартівливо підписала знімки NK.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Раніше Каменських хизувалася сідницями в шоколадно-бежевому купальнику з "хижим" принтом та чорній сукні-сітці.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

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