У строкатому костюмі та з сумкою Birkin: Гайді Клум в об'єктивах вуличних фотографів

Супермодель Гайді Клум знову була заскочена дорогою на знімання шоу America's Got Talent у Пасадені.

Кожен робочий день папараці фотографують модель дорогою на знімання проєкту, суддею якого вона є.

Цього разу Клум одягла білий станний костюм, що складався з сорочки і дуже широких штанів у різнокольоровий принт, поєднувала його з білими туфлями-човниками, яскраво-жовтою сумкою Birkin і сонцезахисними окулярами з коричневими лінзами.

Гайді розпустила довге волосся і накрутила його легкими хвилями. Вона була, як завжди, у чудовому настрої та багато усміхалася фотографам.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Днем раніше, нагадаємо, ми розглядали її образ у яскравому трикотажному костюмі. Гайді привнесла у свій образ весняний настрій, одягнувши яскравий квітковий ансамбль, що складався з трикотажного кардигану та широких штанів з таким самим принтом, а також строкатої блузки. Взута Клум була в білі шльопанці.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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