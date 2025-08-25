У строкатому сарафані та бейсболці: супермодель Сінді Кроуфорд відпочила з чоловіком на яхті

Сінді Кроуфорд із чоловіком / © Instagram Сінді Кроуфорд

Реклама

Західні селебріті згадують у соцмережах, як минуло їхнє літо. 59-річна американська зірка й одна з супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд — не стала винятком і показала у своєму Instagram, як минув її серпень 2025 року.

Літо супермодель та її чоловік — 63-річний бізнесмен Ренді Гербер — люблять проводити в одній зі своїх резиденцій — котеджі на острові в Онтаріо, Канада. Сінді полюбляє бути на природі, кататися на яхті з чоловіком, насолоджуватися красою довкола і зовсім не користуватися декоративною косметикою.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

На одному зі знімків Кроуфорд позувала у строкатому шовковому сарафані та білій бейсболці. Поруч із нею — її чоловік Ренді. Пара проводить час на яхті.

Реклама

Сінді Кроуфорд із чоловіком / © Instagram Сінді Кроуфорд

Ренді Гербер / © Instagram Сінді Кроуфорд

Також модель показала фото з сауни, де вона зображена зовсім без макіяжу і в шапці для захисту волосся від високої температури.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Люблять модель і її чоловік активний відпочинок — пара показала, як грала в піклбол, вид спорту, що поєднує в собі елементи бадмінтону, тенісу і настільного тенісу та набирає популярності серед селебріті.

Сінді Кроуфорд із чоловіком / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд і Ренді Гербер вважаються однією з найміцніших пар серед знаменитостей. Вони познайомилися на початку 90-х, коли модель ще була одружена з Річардом Гіром, а бізнесмен зустрічався з іншою жінкою. Тривалий час вони були просто друзями, а після розлучення Кроуфорд 1995 року їхні стосунки переросли в романтичні. 1998 року Сінді та Ренді одружилися. Вони виховують двох дітей — 25-річного Преслі та 23-річну Каю, які пішли слідами мами і теж стали моделями.

Раніше, нагадаємо, супермодель Сінді Кроуфорд позувала в купальнику на пляжі.

Реклама