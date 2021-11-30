У строкатому вбранні та в компанії чоловіка-співака: Пріянка Чопра на Fashion Awards

У строкатому вбранні та в компанії чоловіка-співака: Пріянка Чопра на Fashion Awards

Образи пари стали одними із найнезвичніших на церемонії.

Модель, акторка та амбасадор Victoria's Secret Пріянка Чопра відвідала одну з головних подій у модній індустрії – церемонію Fashion Awards. Вбрання, яке обрала Пріянка, точно не назвати звичайним чи скромним, адже на червоній доріжці вона з'явилася у комбінезоні та плащі зі шлейфом від британського бренду Richard Quinn.

Пріянка Чопра / Associated Press

Речі були повністю виконані з строкатої квітчастої тканини, а декольте зірки прикрашало кольє з дорогоцінного каміння від Bvlgari. Компанію Пріянці склав її чоловік — співак і актор Нік Джонас і був він одягнений не менш екстравагантно, ніж його дружина, вибравши червоно-чорний лук від французького Модного дому Maison Margiela. Особливою родзинкою вбрання Ніка стали червоні кросівки із розділеними пальцями.

Пріянка Чопра / Associated Press

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