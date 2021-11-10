У струмливій сукні Gucci і панчохах: Леді Гага на світовій прем'єрі фільму "Дім Гуччі"

У струмливій сукні Gucci і панчохах: Леді Гага на світовій прем'єрі фільму "Дім Гуччі"

Минулої весни ми спостерігали за тим, як знімали фільм "Дім Гуччі" в Італії. І ось вчора відбулася довгоочікувана світова прем'єра картини у Лондоні.

Головні герої — Леді Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето та Сальма Гаєк позували на червоній доріжці перед показом. Кожен із них мав приголомшливий вигляд, але найбільше уваги привернула Леді Гага.

Сальма Гаєк, Джаред Лето, Адам Драйвер та Леді Гага / Associated Press

35-річна артистка зіграла у фільмі роль колишньої дружини Мауріціо Гуччі – Патриції. На доріжці Гага з'явилася в сукні Gucci з колекції Love Parade SS22.

Леді Гага / Associated Press

Цю плісовану сукню зі шлейфом Леді Гага поєднала з чорними панчохами в сітку та громіздкими черевиками на платформі та високих підборах. На платформі взуття акторки були приклеєні стрази, схожі були і на чорних прозорих рукавичках, які Леді підібрала до вбрання.

Леді Гага / Associated Press

Адам Драйвер та Леді Гага / Associated Press

Зірка завершила свій образ прикрасами від Tiffany & Co: кольє Schlumberger Hands, браслетом 36 Stone та каблучкою Stitches, сережками Schlumberger Sea Fan та манжетами Elsa Peretti та Paloma. А завершував її образ насичений макіяж очей у фіолетових відтінках і розпущене біле волосся.

Леді Гага та Джанніна Фасіо / Associated Press

Адам Драйвер та Леді Гага / Associated Press

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