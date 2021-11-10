У струмливій сукні Gucci і панчохах: Леді Гага на світовій прем'єрі фільму "Дім Гуччі"

Минулої весни ми спостерігали за тим, як знімали фільм "Дім Гуччі" в Італії. І ось вчора відбулася довгоочікувана світова прем'єра картини у Лондоні.
Головні герої — Леді Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето та Сальма Гаєк позували на червоній доріжці перед показом. Кожен із них мав приголомшливий вигляд, але найбільше уваги привернула Леді Гага.
35-річна артистка зіграла у фільмі роль колишньої дружини Мауріціо Гуччі – Патриції. На доріжці Гага з'явилася в сукні Gucci з колекції Love Parade SS22.
Цю плісовану сукню зі шлейфом Леді Гага поєднала з чорними панчохами в сітку та громіздкими черевиками на платформі та високих підборах. На платформі взуття акторки були приклеєні стрази, схожі були і на чорних прозорих рукавичках, які Леді підібрала до вбрання.
Зірка завершила свій образ прикрасами від Tiffany & Co: кольє Schlumberger Hands, браслетом 36 Stone та каблучкою Stitches, сережками Schlumberger Sea Fan та манжетами Elsa Peretti та Paloma. А завершував її образ насичений макіяж очей у фіолетових відтінках і розпущене біле волосся.
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