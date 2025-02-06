У стягувальній спідній білизні: топмодель Адріана Ліма знялася для глянцю

Бразилійка похизувалася стрункою фігурою на сторінках відомого журналу.
43-річна бразильська супермодель та "ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма стала зіркою нового випуску Perfect.
На сторінках глянцю модель блиснула своєю стрункою фігурою у стягувальній нижній білизні від Dolce & Gabbana – шовкових боді та трикотажних корсетах.
Цікаво, що Ліма позувала практично без макіяжу – їй лише підкреслили вії та нанесли рум'яна на вилиці.
Останнім часом Адріану часто звинувачують у зловживанні філерами та пластикою обличчя. Щоб довести, що не вдавалася до допомоги пластичних хірургів, вона показувала свої фото без макіяжу.
Ліма ж стверджує, що вся річ у генетиці та спорті. В інтерв'ю Vogue Spain вона сказала: "Після третіх пологів я багато тренувалася, потім займалася силовими вправами і кардіо. А ще я люблю інфрачервоні сауни, намагаюся ходити тричі на тиждень. Якщо я займаюся спортом, то це для себе, бо це робить мене щасливою. До того ж у моїй родині неймовірна генетика. Моїй бабусі по материнській лінії вже виповнилося 105 років".
Раніше, нагадаємо, Адріана Ліма вийшла заміж і показала заручальну обручку з величезним каменем.
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