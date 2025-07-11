В образі у стилі 90-х: Скарлетт Йоганссон сфотографували на зніманнях нового фільму

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

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Не встигла відгриміти прем’єра фільму «Світ юрського періоду: Відродження», як Скарлетт Йоганссон, яка зіграла там, приступила до роботи в новому проєкті. 10 липня акторку помітили на знімальному майданчику фільму «Паперовий тигр» у Нью-Йорку.

Скарлетт була зовсім не схожа на себе, оскільки носила перуку з кучерявим волоссям, окуляри та діловий костюм у бежевих тонах. Зокрема на ній були штани з високим посадженням, жакет та біла блуза. Також костюмери доповнили її образ сумкою на довгому ремінці, коричневими туфлями, окулярами та золотими прикрасами.

Скарлет Йоганссон / © Getty Images

Образ був у стилі 90-х років, тому, ймовірно, саме такий час нам покажуть у майбутньому фільмі. Також у цій картині з’явиться Адам Драйвер і Майлз Теллер, а роль Скарлет спочатку була відведена акторці Енн Гетевей, але вона вибула з проєкту і роль дісталася Йоганссон.

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У Нью-Йорку постійно відбуваються знімання якихось серіалів чи фільмів і поки Скарлетт працює над цією картиною, актори Пол Келлі та Сара Піджон задіяні у зніманнях серіалу «Американська історія кохання». Цей проєкт розповість історію Джона Кеннеді-молодшого та його дружини Керолін Бессетт-Кеннеді.

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Getty Images Скарлетт Йоганссон / © Associated Press Скарлетт Йоганссон / © Associated Press