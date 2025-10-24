- Дата публікації
У стилі ендуро-гонок: Іванка Трамп привітала старшого сина з днем народження і показала сімейні фото зі святкування
Іванка Трамп із чоловіком влаштувала для сина тематичне святкування у стилі мотоспорту.
Нещодавно молодшому синові Іванки Трамп і Джареда Кушнера — Джозефу — виповнилося 12 років. Із цієї нагоди батьки влаштували для нього тематичне свято у стилі спортивних гонок на мотоциклах. Знімки зі святкування Трамп опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Хлопчику подарували тематичний торт, який був прикрашений цифрою «12», мотоциклом і шинами від коліс. Вся родина була одягнена у форму для мотоспорту. Вони веселилися, робили пам’ятні знімки на фотозоні і каталися на ендуро.
«12 років пригод, і це може бути твій найулюбленіший атракціон. Я люблю тебе, Джозефе! З днем народження!», — написала Іванка у дописі.
