У стилі ендуро-гонок: Іванка Трамп привітала старшого сина з днем народження і показала сімейні фото зі святкування

Іванка Трамп із чоловіком і дітьми / © Instagram Іванки Трамп

Нещодавно молодшому синові Іванки Трамп і Джареда Кушнера — Джозефу — виповнилося 12 років. Із цієї нагоди батьки влаштували для нього тематичне свято у стилі спортивних гонок на мотоциклах. Знімки зі святкування Трамп опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Хлопчику подарували тематичний торт, який був прикрашений цифрою «12», мотоциклом і шинами від коліс. Вся родина була одягнена у форму для мотоспорту. Вони веселилися, робили пам’ятні знімки на фотозоні і каталися на ендуро.

«12 років пригод, і це може бути твій найулюбленіший атракціон. Я люблю тебе, Джозефе! З днем ​​народження!», — написала Іванка у дописі.

Нагадаємо, Іванка Трамп у білій обтислій сукні та з сумкою Dior з’явилася в Ізраїлі.