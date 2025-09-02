ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
288
1 хв

У стильному костюмі від Prada: Двейн "Скеля" Джонсон розплакався на прем’єрі фільму "Незламний" у Венеції

53-річний голлівудський актор зіграв у стрічці колишнього бійця змішаних єдиноборств Марка Керра.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Двейн Джонсон

Двейн Джонсон / © Associated Press

У межах Венеційського кінофестивалю відбулася прем’єра біографічної драми про спорт «Незламний» (The Smashing Machine), у якому головну роль зіграв Двейн Джонсон. Фільм викликав 15-хвилинні овації публіки — це розчулило «Скелю» і він не стримав сліз.

На прем’єрі актор постав у стильному образі. На ньому був сіро-блакитний костюм від бренду Prada зі світлою хусткою-паше в нагрудній кишені, біла сорочка та чорні туфлі.

Двейн Джонсон / © Associated Press

Двейн Джонсон / © Associated Press

Свій лук Двейн доповнив окулярами, ланцюжком із підвіскою, годинником і перстнем.

Двейн Джонсон / © Associated Press

Двейн Джонсон / © Associated Press

Джонсон також позував перед фотографами зі своєю колегою за стрічкою — Емілі Блант, та з колишнім бійцем змішаних єдиноборств Марком Керром, якого він і зіграв у фільмі «Незламний».

Двейн Джонсон та Емілі Блант / © Associated Press

Двейн Джонсон та Емілі Блант / © Associated Press

Двейн Джонсон і Марк Керр / © Associated Press

Двейн Джонсон і Марк Керр / © Associated Press

До речі, у стрічці ми побачимо Олександра Усика, який зіграв українського кікбоксера і бійця змішаного стилю, чемпіона світу з кікбоксингу Ігоря Вовчанчина, який 1999 року нокаутував Марка Керра.

Нагадаємо, Двейн Джонсон на фотоколі постав у чорному поло від Prada і білих штанях.

