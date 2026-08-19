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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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50
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1 хв

У стильному костюмі з пікантною деталлю: струнка Емілі Блант виступила на заході

Акторка продемонструвала цікавий діловий образ із незвичайним акцентом на талії.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Емілі Блант

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант виступила на сцені Disney Entertainment Showcase у межах заходу D23: Legends, який відбувся в Анагаймі.

Для своєї появи акторка обрала стильний темно-синій костюм від бренду Mimchik, який складався з приталеного жакета з асиметричною лінією ґудзиків і капрі. Особливістю жакета був невеликий виріз на талії, який додав стриманому вбранню пікантності. Вона мала стрункий і гарний вигляд.

Емілі Блант / © Getty Images

Емілі Блант / © Getty Images

Аутфіт Емілі доповнила світлими босоніжками на високих шпильках і з тонкими ремінцями.

Зірка мала гарне укладання з локонами, ніжний макіяж, іміджеві окуляри в бежевій оправі на обличчі, довгі сережки у вухах і золоті каблучки на руках.

Нагадаємо, Емілі Блант в оксамитовому корсеті та спідниці з перлинних ниток від Tamara Ralph з’явилася на івенті в Парижі.

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