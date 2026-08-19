У стильному костюмі з пікантною деталлю: струнка Емілі Блант виступила на заході

Емілі Блант / © Getty Images

Реклама

Емілі Блант виступила на сцені Disney Entertainment Showcase у межах заходу D23: Legends, який відбувся в Анагаймі.

Для своєї появи акторка обрала стильний темно-синій костюм від бренду Mimchik, який складався з приталеного жакета з асиметричною лінією ґудзиків і капрі. Особливістю жакета був невеликий виріз на талії, який додав стриманому вбранню пікантності. Вона мала стрункий і гарний вигляд.

Реклама

Емілі Блант / © Getty Images

Аутфіт Емілі доповнила світлими босоніжками на високих шпильках і з тонкими ремінцями.

Реклама

Зірка мала гарне укладання з локонами, ніжний макіяж, іміджеві окуляри в бежевій оправі на обличчі, довгі сережки у вухах і золоті каблучки на руках.

Нагадаємо, Емілі Блант в оксамитовому корсеті та спідниці з перлинних ниток від Tamara Ralph з’явилася на івенті в Парижі.

Новини партнерів