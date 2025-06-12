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- Шоу-бізнес
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У стильному образі від Saint Laurent: Зої Салдана із трьома синами прийшла на прем'єру фільму "Еліо"
46-річна акторка зі своїми дітьми завітала на прем’єру сімейного науково-фантастичного сімейного фільму, у якому зіграла.
Зої Салдана відвідала прем’єру сімейного анімаційного фільму «Еліо», яка відбулася у театрі «Ель Капітан» у Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла разом зі свїми трьома синами — Саєм, Боуїєм і Зеном.
Акторка обрала для своєї появи стильний образ із колекції Saint Laurent Fall 2025.
На ній була коричнева блузка з довгими рукавами, чітко окресленими плечима і високою горловиною, яку вона заправила у гірчично-жовту спідницю-олівець.
Аутфіт Салдана доповнила чорними капроновими колготами і коричневими гостроносими слінгбеками на прозорій танкетці.
Зої зібрала волосся ззаду, випустивши спереду пасма, які накрутила, зробила макіяж із червоною помадою, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, а рукик — золотими каблучками.
Сини були одягнені у класичні темно-сині піджаки, білі сорочки, джинси і кросівки.
Про фільм:
Історія від Disney та Pixar розповідає про Еліо — хлопчика з живою фантазією, який почувається чужим у своєму світі. Одного разу він випадково опиняється у серці галактичної спільноти — великій міжпланетній організації, що об’єднує істот з різних світів. Там, через непорозуміння, Еліо приймають за представника всієї Землі.
Він зовсім не готовий до такої відповідальності, але саме це несподіване призначення змушує його вчитися комунікувати з дивакуватими прибульцями, проходити складні випробування та шукати відповіді не лише у Всесвіті, а й у самому собі.
В український прокат фільм «Еліо» виходить 19 червня.