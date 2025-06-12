У стильному образі від Saint Laurent: Зої Салдана із трьома синами прийшла на прем'єру фільму "Еліо"

Зої Салдана з синами / © Getty Images

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Зої Салдана відвідала прем’єру сімейного анімаційного фільму «Еліо», яка відбулася у театрі «Ель Капітан» у Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла разом зі свїми трьома синами — Саєм, Боуїєм і Зеном.

Зої Салдана із синами / © Getty Images

Акторка обрала для своєї появи стильний образ із колекції Saint Laurent Fall 2025.

На ній була коричнева блузка з довгими рукавами, чітко окресленими плечима і високою горловиною, яку вона заправила у гірчично-жовту спідницю-олівець.

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Зої Салдана / © Associated Press

Аутфіт Салдана доповнила чорними капроновими колготами і коричневими гостроносими слінгбеками на прозорій танкетці.

Зої Салдана / © Associated Press

Зої зібрала волосся ззаду, випустивши спереду пасма, які накрутила, зробила макіяж із червоною помадою, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, а рукик — золотими каблучками.

Зої Салдана / © Associated Press

Сини були одягнені у класичні темно-сині піджаки, білі сорочки, джинси і кросівки.

Про фільм:

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Історія від Disney та Pixar розповідає про Еліо — хлопчика з живою фантазією, який почувається чужим у своєму світі. Одного разу він випадково опиняється у серці галактичної спільноти — великій міжпланетній організації, що об’єднує істот з різних світів. Там, через непорозуміння, Еліо приймають за представника всієї Землі.

Він зовсім не готовий до такої відповідальності, але саме це несподіване призначення змушує його вчитися комунікувати з дивакуватими прибульцями, проходити складні випробування та шукати відповіді не лише у Всесвіті, а й у самому собі.

В український прокат фільм «Еліо» виходить 19 червня.