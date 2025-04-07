ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

У стильному пальті і з буріто в руці: Дженніфер Лопес помітили на зніманнях нового фільму

55-річна попдіва у головній ролі знімається у романтичній комедії для Netflix.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Папараці заскочили Дженніфер Лопес у місті Гобокен, штат Нью-Джерсі, під час знімань нового фільму «Службовий роман» від режисера Олівера Паркера. У романтичній комедії, яка вийде на Netflix, артистка грає головну роль.

На знімальному майданчику Джен мала стильний вигляд. На ній було пальто кольору слонової кістки з таким самим поясом, біла сорочка і замшеві сірі туфлі з прозорими ремінцями. Лук Лопес доповнила пудровою стьобаною сумочкою Dior.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Волосся зірка зібрала в пучок, зробила макіяж із акцентом на очах і завершила лук лаконічними сережками та золотим перстнем.

Джей Ло стояла біля фудтраку і тримала у руці буріто, яке зібралася їсти.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес на прем’єру мюзиклу «Добраніч і удачі» на Бродвеї одягла чорну оксамитову сукню з пікантним декольте від бренду Saiid Kobeisy і молочну накидку-кейп зі шлейфом.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie