У стильному пальті і з буріто в руці: Дженніфер Лопес помітили на зніманнях нового фільму

Дженніфер Лопес / © Getty Images

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Папараці заскочили Дженніфер Лопес у місті Гобокен, штат Нью-Джерсі, під час знімань нового фільму «Службовий роман» від режисера Олівера Паркера. У романтичній комедії, яка вийде на Netflix, артистка грає головну роль.

На знімальному майданчику Джен мала стильний вигляд. На ній було пальто кольору слонової кістки з таким самим поясом, біла сорочка і замшеві сірі туфлі з прозорими ремінцями. Лук Лопес доповнила пудровою стьобаною сумочкою Dior.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Волосся зірка зібрала в пучок, зробила макіяж із акцентом на очах і завершила лук лаконічними сережками та золотим перстнем.

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Джей Ло стояла біля фудтраку і тримала у руці буріто, яке зібралася їсти.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес на прем’єру мюзиклу «Добраніч і удачі» на Бродвеї одягла чорну оксамитову сукню з пікантним декольте від бренду Saiid Kobeisy і молочну накидку-кейп зі шлейфом.