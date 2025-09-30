- Дата публікації
Категорія
- Шоу-бізнес
У стильному піджаку на голе тіло: схудлий Двейн "Скеля" Джонсон на прем’єрі фільму "Незламний"
53-річний голлівудський актор продовжує разом із Емілі Блант займатися промотуром своєї нової кінороботи.
Двейн Джонсон презентував біографічну драму про спорт «Незламний» (The Smashing Machine) у Лос-Анджелесі.
На прем’єрі фільму він з’явився у стильному образі з осінньо-зимової колекції 2025 бренду Dunhill. На схудлому акторові був двобортний темно-синій піджак із жовтим принтом на затин, з тканинним поясом і хусткою-паше з флористиним орнаментом у нагрудній кишені. Піджак Джонсон знову одягнув на голе тіло, тож спокусливо виблискував перед публікою накачаними грудьми і татуюванням.
Верх він скомбінував із темно-графітовими класичними штанями і синьо-чорними туфлями Santoni. На шиї у нього був ланцюжок із підвіскою від Chopard, а на обличчі — іміджеві окуляри.
Двейн позував цього вечора зі своєю колегою зі стрічки Емілі Блант, яка сяяла в ефектній червоній сукні, розшитій лелітками, від Elisabetta Franchi і туфлях Schutz.
Про фільм:
Це історію про Марка Керра — легендарного американського бійця змішаних єдиноборств (ММА), чемпіона UFC та Pride. Він був відомий як «The Smashing Machine» («Машина для трощіння») через свій агресивний стиль бою. Фільм покаже не лише його спортивні перемоги, а й темний бік життя: залежність від знеболювальних, особисті драми і боротьбу за себе поза рингом.
Головну роль виконує Двейн Джонсон, який виходить за межі звичних екшн-амплуа та приміряє на себе одну з найбільш драматичних ролей у своїй кар’єрі (не типовий екшн, а психологічно складна роль). Ця роль стане для «Скелі» важливим етапом у творчості, показавши його акторську глибину поза межами блокбастерних бойовиків.
Режисером стрічки став Бенні Сефді, відомий своїм проникливим баченням та вмінням створювати напружені кінематографічні історії.
В український прокат фільм «Незламний» вийде 9 жовтня.
Пропонуємо переглянути другий офіційний трейлер стрічки: