ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
2 хв

У стильному піджаку на голе тіло: схудлий Двейн "Скеля" Джонсон на прем’єрі фільму "Незламний"

53-річний голлівудський актор продовжує разом із Емілі Блант займатися промотуром своєї нової кінороботи.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Двейн Джонсон

Двейн Джонсон / © Associated Press

Двейн Джонсон презентував біографічну драму про спорт «Незламний» (The Smashing Machine) у Лос-Анджелесі.

/ © Associated Press

© Associated Press

На прем’єрі фільму він з’явився у стильному образі з осінньо-зимової колекції 2025 бренду Dunhill. На схудлому акторові був двобортний темно-синій піджак із жовтим принтом на затин, з тканинним поясом і хусткою-паше з флористиним орнаментом у нагрудній кишені. Піджак Джонсон знову одягнув на голе тіло, тож спокусливо виблискував перед публікою накачаними грудьми і татуюванням.

Двейн Джонсон / © Associated Press

Двейн Джонсон / © Associated Press

Верх він скомбінував із темно-графітовими класичними штанями і синьо-чорними туфлями Santoni. На шиї у нього був ланцюжок із підвіскою від Chopard, а на обличчі — іміджеві окуляри.

Двейн Джонсон / © Associated Press

Двейн Джонсон / © Associated Press

Двейн позував цього вечора зі своєю колегою зі стрічки Емілі Блант, яка сяяла в ефектній червоній сукні, розшитій лелітками, від Elisabetta Franchi і туфлях Schutz.

Двейн Джонсон та Емілі Блант / © Associated Press

Двейн Джонсон та Емілі Блант / © Associated Press

Про фільм:

Це історію про Марка Керра — легендарного американського бійця змішаних єдиноборств (ММА), чемпіона UFC та Pride. Він був відомий як «The Smashing Machine» («Машина для трощіння») через свій агресивний стиль бою. Фільм покаже не лише його спортивні перемоги, а й темний бік життя: залежність від знеболювальних, особисті драми і боротьбу за себе поза рингом.

Головну роль виконує Двейн Джонсон, який виходить за межі звичних екшн-амплуа та приміряє на себе одну з найбільш драматичних ролей у своїй кар’єрі (не типовий екшн, а психологічно складна роль). Ця роль стане для «Скелі» важливим етапом у творчості, показавши його акторську глибину поза межами блокбастерних бойовиків.

Режисером стрічки став Бенні Сефді, відомий своїм проникливим баченням та вмінням створювати напружені кінематографічні історії.

В український прокат фільм «Незламний» вийде 9 жовтня.

Пропонуємо переглянути другий офіційний трейлер стрічки:

Дата публікації
Кількість переглядів
155
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie