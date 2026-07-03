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- Шоу-бізнес
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У стильному повсякденному образі: Дуа Ліпа поєднала трендові речі літа 2026 року
Дуа Ліпа після свого грандіозного італійського весілля з Каллумом Тернером прилетіла до Нью-Йорка.
Зірку помітили папараці, коли вона залишала студію 2 липня у престижному районі міста.
Британська співачка обрала простий повсякденний образ, який був простим, але стильним і комфортним. Дуа поєднала класичні сині джинси-бойфренди від бренду Celine з топом від бренду 16Arlington у білизняному стилі, який був декорований мереживом.
Також Дуа доповнила цей літній образ класичним чорним паском, окулярами, прикрасами та шкіряною сумкою від Chanel. На руці ж співачки можна побачити золотий годинник від Bvlgari.
Днем раніше її також сфотографували на вулиці, але у шкіряних шортах. Співачка також того разу комфортний повсякденний образ, який поєднав базові речі зі стильними аксесуарами.