У стильних образах і з красивим макіяжем: Дженніфер Гарнер знялася в рідкісній фотосесії для глянцю

Акторка не часто з’являється на сторінках популярних журналів.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Дженніфер Гарнер

Дженніфер Гарнер

53-річна американська акторка, продюсерка і колишня дружина Бена Аффлека — Дженніфер Гарнер — стала головною зіркою нового номера британської редакції журналу Marie Claire. На обкладинці глянцю вона з’явилася в джинсовому тренчі з прозорим подолом від Elisabetta Franchi та з красивим макіяжем з акцентом на очі.

Дженніфер Гарнер

Дженніфер Гарнер

Гарнер рідко знімається для глянцевих журналів, тому її шанувальники раді були побачити свою кумирку в нових стильних образах у фотосесії, присвяченій виходу другого сезону серіалу «Останнє, що він сказав мені», в якому Дженніфер зіграла головну роль.

Дженніфер Гарнер

Дженніфер Гарнер

Дженніфер Гарнер

Дженніфер Гарнер

В інтерв’ю журналу акторка розповіла про початок своєї кар’єри, материнство, розлучення і нові проєкти.

Якщо запитати Дженніфер Гарнер, чим вона найбільше пишається в роботі або житті, вона миттєво відповість: «Моїми дітьми». Вона відійшла від акторської кар’єри, коли її троє дітей від Бена Аффлека були маленькими. «Це ніколи не відчувалося як жертва. Було дуже важко ходити на роботу, і це безумовно дуже вплинуло на вибір моєї професії», — поділилася акторка.

Дженніфер Гарнер

Дженніфер Гарнер

Дженніфер Гарнер

Дженніфер Гарнер

Дженніфер Гарнер

Дженніфер Гарнер

«Це було важко — факт. Найскладніше — це розпад сім’ї. Це втрата справжніх партнерських відносин і дружби», — зізналася Дженніфер.

Раніше, нагадаємо, Дженніфер Гарнер поділилася архівними знімками. Акторка опублікувала в Мережі сміливе фото.

